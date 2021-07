Anitta foi uma das celebridades a marcar presença esta quinta-feira, dia 22, na gala dos Prémios Juventud 2021, que decorreu no Watsco Center, Flórida.

A cantora brasileira elegeu para a ocasião um look arrasador, que combinava a irreverência e arrojo a que já nos habituou.

O vestido ousado em tons de cor-de-rosa, e repleto de transparências, foi combinado com uma peruca da mesma cor.

Anitta mudou de look, e de cor de cabelo, para subir ao palco e fazer a sua atuação no evento, tal como mostram as fotografias, disponíveis na galeria, dos dois looks usados pela celebridade.

Apesar de estar nomeada em duas categorias, A Mistura Perfeita (Mi Niña Remix) e Colaboração OMG (Me Gusta, parceria com Cardi B e Myke Towers), a estrela brasileira não conseguiu arrecadar nenhum dos prémios.

