Alessandra Ambrosio celebrou 40 primaveras no passado domingo, dia 11, e a data foi assinalada nas redes sociais com uma série de fotografias nas quais a modelo brasileira deu provas do físico invejável que preserva nesta fase da sua vida. Contudo, não ficou por aqui.

O antigo anjo da Victoria's Secret partilhou com os fãs aquele que foi o look escolhido para a celebração desta data marcante. Tratou-se de um vestido preto, justo, que se destacava pelos losangos na parte frontal.

Deslumbrante, Alessandra exibiu o modelito numa sessão de fotos junto de enormes balões temáticos. Veja na galeria.

Leia Também: Alessandra Ambrosio exibe curvas de sonho na chegada aos 40 anos