A primeira aparição de Meghan Markle e do príncipe Harry desde que foram pais pela segunda vez aconteceu esta quinta-feira, em Nova Iorque, e não tardou em gerar burburinho. A duquesa não escapou às críticas, desta vez por ter surgido pronta para enfrentar o frio num dia em que a cidade norte-americana registou 27 graus.

Mas não só... Meghan acabou também por dar nas vistas por ter usado joias muito especiais. Tratam-se de uns brincos em ouro branco e diamantes da marca Cartier.

Para os mais atentos, estas joias ser-lhe-ão familiares. Isto porque Meghan usou-as no dia em que subiu ao altar com o príncipe Harry, em maio de 2018.

Estas parecem ser das joias preferidas da duquesa de Sussex. Mesmo antes de subir ao altar, nota a revista Hola, já as tinha usado numa edição dos Invictus Games, e posteriormente nos batizados do filho, Archie, e do sobrinho Louis, o filho mais novo de Kate Middleton e do príncipe William.

