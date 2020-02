Eis que começa a época do Carnaval! Anitta já partilhou com os seus seguidores do Instagram a sua primeira máscara: abelha.

Numa publicação onde partilhou vários pormenores do disfarce, a artista aproveitou para chamar a atenção da importância que estes insetos têm no equilíbrio da natureza.

Veja as imagens na galeria!

