Estamos a menos de uma semana de entrar no novo ano. E para fechar em grande 2019 nada melhor do que escolher já o look para a noite de Réveillon.

Foi a pensar nos mais indecisos que Carolina Patrocínio partilhou nas suas redes sociais uma sugestão de visual para esta ocasião. Neste caso, este é também o look que a apresentadora usou para, aparentemente, gravar ou marcar presença nas gravações do especial de Passagem de Ano que a SIC irá transmitir.

"Lookinho de Réveillon porque a SIC vai fechar o ano em grande. Terça-feira à noite vai valer a pena, quem advinha o que aí vem?", pode ler-se na legenda da sua publicação.

