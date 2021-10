Domingo é noite de 'Big Brother' e os fãs de Ana Garcia Martins (mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce') anseiam conhecer o modelito escolhido para o direto.

Sentada no papel de comentadora, a digital influencer arrasou com um vestido repleto de lantejoulas da marca portuguesa KAOÂ, que a veste desde a edição do 'Big Brother 2020'.

O vistoso vestido foi combinado com umas sandálias nude de salto alto. Ora veja.

Leia Também: As imagens da peregrinação da 'Pipoca Mais Doce' a Fátima