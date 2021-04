Kristen Stewart completa esta sexta-feira, dia 9 de abril, 31 anos de vida. A data é especial e leva-nos a fazer o exercício de tentarmos lembrar-nos de como era a atriz há 10 anos, ainda no início da sua carreira.

Como forma de assinalar o aniversário da grande estrela dos filmes da saga 'Crepúsculo', reunimos uma galeria com as fotografias que nos mostram a evolução do estilo de Kristen Stewart ao longo dos últimos 10 anos.

Clique nas imagens e veja como amadureceu a atriz.

Leia Também: Britney Spears já foi vacinada contra a Covid-19. "Não senti nada"