Estas dicas para os condutores de veículos elétricos planearem as suas rotas de férias de verão surgem num momento em que os portugueses anseiam pelo regresso à normalidade.

As dicas da miio, empresa na área da mobilidade elétrica, ajudam a que os condutores de elétricos possam tirar o maior partido do carregamento dos seus automóveis.

Quer se trate de uma viagem ao longo da Costa Vicentina, para aproveitar o sol e o calor das praias do litoral alentejano, ou umas férias pelo Douro para desfrutar da beleza e encantamento das suas paisagens vínicas, aqui ficam algumas sugestões para quem viaja com um veículo elétrico.

Viajar fora da autoestrada

Ao contrário dos veículos a combustão interna, a média de consumo em autoestrada da condução de um veículo elétrico sobe. Nesse sentido, ao viajarem fora da autoestrada, os condutores de elétricos não só estarão a fazer uma melhor média de consumo, quer em energia, quer em portagens, como a poder desfrutar da vista sobre as localidades do nosso país e ainda a apoiar o comércio local.

No entanto, viajar na autoestrada é também uma solução para quem tem interesse em chegar rapidamente ao destino. Neste caso, a miio sugere que o condutor verifique se as estações de serviço têm postos de carregamento.

É de realçar que os postos de carregamento em autoestradas são PCRs (postos rápidos) pelo que, é importante ter em atenção quanto tempo o veículo vai demorar a carregar. O condutor deve assim:

Escolher a tomada mais adequada ao veículo;

Se tem um Plug-in, verificar se faz mesmo sentido carregar num PCR;

Ter em consideração que os veículos não devem carregar > 80-90% num PCR, pois não só o custo/benefício deixa de ser interessante como se congestiona o PCR e atrapalha a viagem de outros condutores. Carregar apenas o necessário para alcançar a próxima paragem.

Escolher um hotel com posto de carregamento ou um alojamento perto de um posto de carregamento público

É sempre mais confortável poder deixar o carro a carregar enquanto se tem a possibilidade de realizar qualquer outra tarefa, por isso, um alojamento que tenha um posto no local ou perto do mesmo, trará conforto e conveniência para que se possa deslocar com tranquilidade e, quando voltar, poder recarregar.

Como alternativa, os restaurantes a serem escolhidos, os shoppings ou as cidades/vilas a visitar, terão certamente um posto de carregamento. É importante que o condutor consulte com antecedência se existe um posto de carregamento na zona pois, muitas vezes, estacionar o carro num parque sem posto de carregamento ou no outro ao lado com um posto de carregamento, facilita muito a logística.

Se viajar para fora do país, verifique como pode carregar nesse país

Existem soluções no estrangeiro que não aceitam moradas portuguesas ou que simplesmente não são fiáveis. É importante que o condutor se registe com antecedência e procure por feedback online de forma a prevenir eventuais contratempos.

Simulação de paragens para carregamento

Antes de sair de casa, o condutor de um elétrico deve verificar que postos existem até ao destino e fazer uma simulação de quantas paragens terá de fazer até ao destino para poder conciliar com outras atividades, como um almoço, um café ou a visita a uma cidade a meio do caminho.

Aproveitar o tempo de carregamento para fazer outras atividades ajuda a continuar a viagem de forma mais confortável e tranquila.

Regeneração da bateria

No caso de ir de férias para uma serra e não existirem postos de carregamento nas redondezas, é importante que o condutor utilize a regeneração da bateria na descida, pois fará muita diferença.

Ar condicionado

Em caso de alguma emergência no que diga respeito ao alcance estimado, desligar o ar condicionado pode ajudar a poupar alguns quilómetros.

Por fim, o condutor pode verificar os consumos que fez com o veículo elétrico e tirar diversas conclusões, tais como: quanto poupa a ir de férias com um veículo elétrico? Ou como pode melhorar os seus consumos?