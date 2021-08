Entre a animação da cidade e a poucos passos do centro do Funchal, é aqui que o renovado Royal Savoy volta a receber os seus hóspedes para estadias acolhedoras já a partir de dia 30 de agosto.

A recente renovação do hotel teve início em agosto de 2020 e contou com um investimento de 5 milhões de euros, que envolveu um conjunto de remodelações em vários espaços interiores e exteriores.

Uma das principais novidades é o Thatcher’s Bar, situado no lobby, no 8º andar, e que conta com uma soberba vista sobre o mar. Este novo espaço, cujo nome se deve à ex primeira-ministra Britânica Margaret Thatcher, que em 2001 elegeu o Hotel Savoy para celebrar o 50º aniversário de casamento, permite desfrutar de uma bebida refrescante assim que os hóspedes chegam ao hotel e, ao mesmo tempo, apreciarem os detalhes de uma decoração alusiva às viagens marítimas.

As típicas tapeçarias africanas emolduradas em torno de toda a receção e do Thatcher’s Bar, que ganham destaque com o grande espelho do teto central, os detalhes em pedra azul-safira, tradicionalmente indianas, presentes nas diversas mobílias, ou os pequenos pormenores de traços portugueses e ingleses, relembram o legado dos Descobrimentos.

O Royal Savoy, unidade de cinco estrelas da Savoy Signature, conta com duas salas de massagem e agora também com uma sala de estética, que veio enriquecer ainda mais a zona do Spa, que dispõe também de uma fonte de gelo.

Ao entrar no Royal Spa é possível sentir a tranquilidade por detrás do conceito deste lugar, desde a água a correr na piscina, ao silêncio que se faz sentir quando se caminha por entre os diversos espaços.

Aqui reina a serenidade, onde o luxo se encontra com o paraíso e se pode usufruir das diversas salas de tratamentos e de terapias, como a nova sauna e banho turco. E só porque uma maravilha nunca vem só, este pequeno éden na terra tem acesso direto à piscina interior e ao ginásio.

No exterior do hotel, procedeu-se também à construção de um campo de padel e ainda à recuperação de algumas zonas, que passou pela reparação do deck de madeira de todo o solário e pela construção de várias rampas de acesso ao mesmo, como também pelo melhoramento de todos os jardins.

Este hotel, com uma localização privilegiada junto ao mar, e com uma beleza única, oferece também a possibilidade de usufruir de três piscinas no exterior (uma destinada a crianças).

Uma história de encantar

Com uma história repleta de encanto, o Royal Savoy dispõe de 174 acomodações, contando com quartos e suites, todos magnificamente decorados com exóticas mobílias e cores com inspiração nas mais empolgantes descobertas dos navegadores portugueses.

Todos os quartos apresentam um amplo balcão, já as suites disponibilizam uma kitchenette totalmente equipada. E para que os hóspedes nunca percam conexão do mundo virtual, o Wi-Fi agora é mais rápido e mais acessível por todo o Royal Savoy.

A oferta gastronómica também não ficou esquecida nesta reabertura, onde a tradição é uma máxima nos dois restaurantes e bares. No restaurante Armada, as requintadas refeições de alta cozinha irão ser o deleite dos apreciadores dos melhores sabores da Madeira, já os originais refrescos do bar e restaurante Neptunus serão a desculpa perfeita para passar o dia na piscina.

Nada como as incomparáveis bebidas do Swim Up Bar ou o Piano Bar, agora integrado no Galley Lounge, com música ao vivo para tornar a experiência no Royal Savoy inesquecível.

Savoy Signature com todos os hotéis em funcionamento

Todos os serviços deste intemporal hotel irão estar em pleno funcionamento, desde as piscinas, para poder dar boas braçadas a qualquer hora do dia, ao ginásio, porque mesmo durante as férias é preciso cuidar do corpo, até ao elegante Spa, para desfrutar de momentos de bem-estar.

Neste sedutor hotel de 5 estrelas, a sua tão familiar tranquilidade é fruto do serviço exemplar que aqui se apresenta, mas com o conforto de se sentir em casa.

Aquela que é considerada a “casa longe de casa” vem assim completar a retoma da atividade dos 6 hotéis da coleção da Savoy Signature.