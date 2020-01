Se pretende viajar para um destino de praia mas não sabe onde pode encontrar uma gastronomia genuína, então ir a Boa Vista, em Cabo Verde, pode ser uma boa opção.

Com temperaturas que oscilam entre os 22 e os 27 graus durante o ano todo, dependendo da estação, a Ilha da Boa Vista, a terceira maior do arquipélago, convida ao relaxamento nas praias, à boa música e animação típicas da região. A sua gastronomia vai trazer-lhe aquela sensação de conforto e fazê-lo sentir-se "em casa".

Nesta ilha os pratos mais típicos passam pelo peixe e mariscos, com a lagosta a assumir um papel de destaque. Além disso, a famosa cachupa não passa despercebida aos visitantes.

Lagosta créditos: Pixabay

Cachupa, rica ou pobre, é sempre bem-vinda

Há a cachupa rica, feita com vários tipos de carne, e a cachupa pobre, à base de peixe. Independentemente de ser com carne ou peixe, este prato leva ainda outros ingredientes como feijão, milho, mandioca, enchidos e legumes. A sua preparação é feita no dia anterior, com o milho e os feijões a repousarem em água fria antes de serem cozidos.

E como nada se desperdiça, a cachupa pode ainda ser frita no dia seguinte (sem o caldo) e servida com ovo estrelado. Para comer e saborear ao pequeno-almoço.

Peixe seco assado

Outros dos pratos que vai encontrar na zona é o chicharro seco assado, que dá as boas-vindas aos viajantes. Para confecionar esta iguaria, o chicharro é cortado em postas e colocado de molho em água entre oito a 10 horas.

Em seguida enxagua-se num pano seco, unta-se com azeite e vai a assar na brasa. Um verdadeiro petisco, que aconselham a acompanhar com uma chávena de café.

Os doces

Uma das sobremesas mais apreciadas da região é doce de papaia servido com queijo de cabra, que não falta nas mesas da ilha. O cuscus feito em binde também é uma das opções locais. Servido quente e às fatias - como um bolo -, pode levar mel por cima ou acompanhado com o já famoso queijo de cabra.

Queijo de cabra créditos: Pixabay

No final, brinda-se com grogue

E para brindar a este destino, não deixe de experimentar a bebida típica, o grogue, uma aguardente de cana.