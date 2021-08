É nesta altura do ano que o campo acaba por ser um refúgio para todos os portugueses que querem optar por umas férias mais relaxantes - longe da confusão, para viverem com qualidade o tempo com família ou amigos.

Assim, a Small Portuguese Hotels sugere escapadelas para algumas casas de campo, de norte a sul do país, nos Açores e na Madeira.

Quinta do Monteverde, Viana do Castelo

Começando pelo norte do país, a Quinta do Monteverde, em Viana do Castelo, é um antigo solar do século XVII totalmente renovado, situado num cenário idílico entre a serra e o mar, onde é possível relaxar junto à piscina, divertir-se numa partida de ténis, exercitar-se no ginásio ou saborear o melhor da gastronomia local.

Quinta dos Machados, Mafra

Perto de Mafra, na Costa de Lisboa encontra-se a Quinta dos Machados, uma casa de campo com mais de 400 anos de história, onde é possível vivenciar umas férias em perfeita harmonia com a natureza, tendo ainda disponível um spa, piscina e um restaurante, com o melhor que a cozinha tradicional portuguesa tem para oferecer.

Monte Tons da Terra, Alentejo

Mais a sul, no Alentejo perto de Alvalade, o Monte Tons da Terra é ideal para um retiro a dois, rodeado pela natureza alentejana com uma proposta variada de atividades para conhecer a área envolvente.

Nave Redonda do Cerro, entre o Alentejo e o Algarve

Situada no topo de uma colina, entre o Alentejo e o Algarve, a Nave Redonda do Cerro é uma casa de campo com paisagens cativantes, noites estreladas, locais para explorar e pratos típicos a experimentar.