A paixão de Louboutin por Portugal já é antiga, especialmente pela zona da Comporta onde passa habitualmente férias há mais de duas décadas. Agora, Melides, onde também já tem uma casa, foi o local escolhido para abrir o seu primeiro projeto hoteleiro.

Vermelho abriu portas oficialmente a 1 de abril deste ano e trata-se de um boutique hotel com apenas 13 quartos, todos diferentes, concebidos de forma individual de acordo com os seus próprios tons e identidade.

Azulejos e cerâmicas tipicamente alentejanos, frescos, mobiliário antigo e obras de arte raras selecionadas pelo próprio Louboutin, são alguns dos elementos decorativos que conferem luxo e singularidade ao lugar que se pretende que seja também intimista e ao estilo pacato da vida alentejana - "tudo repleto de histórias à espera de serem contadas aos hóspedes que têm a coragem de perguntar" - como se pode ler no site do hotel.

O espaço conta ainda com um restaurante, o Xtian, com capacidade para 60 pessoas. A carta, onde imperam os sabores da gastronomia portuguesa com toques internacionais é da responsabilidade do chef David Abreu, que veio de Macau.

Para completar existe ainda um bar - o Vermelho Bar - onde pode apreciar um extravagante cocktail e/ou fazer uma refeição mais rápida e ligeira. Nenhum pormenor foi deixado ao acaso e, como tal, a decoração deste espaço não poderia deixar de surpreender, com um balcão prateado feito à medida pelos ourives da Villareal.

Os preços começam nos 342 euros por noite para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído, sendo exigida uma reserva mínima de duas noites.

Abra a fotogaleria abaixo e descubra um pouco mais sobre este hotel, que pretende desafiá-lo a "viver la vie en rouge".