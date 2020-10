Na fotogaleria abaixo vamos mostrar-lhe vinte edifícios construídos entre os anos 2000 e 2020, de tal maneira vanguardistas, que já se tornaram ícones da arquitetura urbana do século em que vivemos.

Provavelmente já conhece ou ouviu falar de algum deles e talvez até já os tenha visto ou visitado.

Esta lista reúne construções de todo mundo com funções bem distintas, desde bibliotecas, a Casas da Ópera, edifícios residenciais, museus ou hóteis.

O Japão é o país com maior representação, contribuindo com três edifícios que já são verdadeiros símbolos, mas 'nuestros hermanos' não ficam nada atrás, com duas construções urbanas vanguardistas.

Assim de repente, consegue adivinhar quais são?