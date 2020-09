Foram mais de dez mil imagens inscritas no mais recente concurso de fotografia de arquitetura através da aplicação AGORA, onde se junta a comunidade de fotógrafos, seja profissional ou amadora.

Tran Tuan Viet levou para casa a estatueta de principal vencedor, e um cheque no valo de mil euros. A Arquitetura da Golden Bridge, no Vietname, valeu-lhe o reconhecimento.

Localizada em Danang, entre as montanhas Bà Nà Hills, a Golden Bridge é sustentada por duas mãos gigantes de betão. De acordo com o júri, esta imagem conseguiu captar o espírito mágico da estrutura, localizada a 1400 metros acima do nível do mar.

Na galeria abaixo vai encontrar a lista das mais aplaudidas fotografias neste concurso, incluindo uma captada por um fotógrafo português.