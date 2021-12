A Casa da Moira é a sugestão ideal para os que procuram um espaço seguro para reunir amigos ou familiares, tornando inesquecível a noite mais aguardada do ano, o Réveillon.

Com 7 suites (4 juniores e 3 master), salas de estar, salas de refeições com lareira, kitchenette, jardim com piscina privada e jantar em regime de take-away, com menus especialmente preparados por restaurantes locais, servidos diretamente em cada suite, a Casa da Moira é o recanto indicado para entrar em 2022 junto de quem mais se gosta.

Num ambiente envolvente, intimista e controlado – dada a apresentação obrigatória do Certificado Digital Covid da UE (vacinação completa, recuperação ou teste) ou um teste negativo, a Casa da Moira promete proporcionar uma entrada em 2022 com o pé direito, oferecendo ainda um pack especial de Réveillon, que inclui passas, duas garrafas de vinho, duas de espumante e chocolates M&Ms para todas as crianças.

créditos: Casa da Moira

Situada no centro histórico da vila de Avis, a Casa da Moira surge da remodelação de uma casa nobre alentejana do século XVII. Do alto da muralha medieval de Avis, a Casa deleita-nos com uma vista infinita do Alentejo que se estende até à serra de Portalegre.

O seu espaço inserido num ambiente tranquilo e confortável, com lareiras quentes, cantos de leitura e de convívio, torna a Casa um ótimo espaço para a altura do ano que atravessamos.

Dada a evolução da pandemia de COVID-19, a Casa da Moira sugere-se assim como uma alternativa segura para poder assinalar de forma inesquecível a entrada no novo ano, com 30% de desconto em reservas efetuadas a partir de dia 20 e até dia 30 de dezembro.