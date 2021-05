5 programas familiares para desconfinar em segurança

Depois de muitos meses fechadas em casa, as crianças reclamam, agora, programas no exterior. De norte a sul do país, não faltam, no entanto, propostas que aliam o melhor de dois mundos, reforçar laços de união e partilhar experiências que ficarão para sempre na memória dos que as viveram e dos que as proporcionaram. Se não sabe o que há de fazer com os mais novos numa próxima escapada, descubra, de seguida, atividades, espaços e unidades que podem acabar com todas as dúvidas que (ainda) possa ter.

1. Passeio de buggy pela serra

É uma daquelas atividades que agrada seguramente a todos os elementos da família. A empresa de animação turística Bello'Giro, sediada em Baião, propõe um passeio de buggy pela serra, percorrendo trilhos ainda pouco explorados, para crianças a partir dos sete anos. São quatro os circuitos disponíveis. O de Almofrela tem a duração de meia hora, o da Abobreira demora uma hora e os do Marão e do Carvalhal prolongam-se por duas horas.

O baloiço panorâmico de Vinheiros, na freguesia de Soalheiros, é uma das atrações do percurso. Ao lado, foi também instalado um banco que oferece uma vista privilegiada que permite avistar, ao longe, Marco de Canaveses, Penafiel, Amarante e Cinfães. Por um valor suplementar, é possível adicionar um almoço numa tasca típica ou um piquenique à atividade. A Bello'Giro também desenvolve programas à medida com alojamento e refeições.

2. Experiências científicas na cidade

Localizado num complexo de dois edifícios com uma área total superior a 3.400 metros quadrados, o Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, foi, em 1995, o primeiro espaço lúdico dedicado a temáticas científicas em território nacional. Nos dias que correm, é o lugar certo para experiências interativas e para atividades lúdicas em família. O programa familiar que o emblemático hotel da Quinta das Lágrimas desenvolveu inclui uma visita a este recinto.

Para além de duas noites de alojamento com pequeno-almoço, com a possibilidade de duas crianças até aos 12 partilharem o quarto com os pais, este pacote promocional integra também um almoço para dois adultos e duas crianças no conceituado restaurante Pedro & Inês, um piquenique em família nos sedutores jardins da famosa propriedade e ainda uma visita ao Portugal dos Pequenitos, um daqueles sítios onde é sempre bom voltar.

3. Observação de cangurus-vermelhos

É o maior de todos os marsupiais e também um dos novos inquilinos no Jardim Zoológico, em Lisboa. No focinho, os cangurus-vermelhos têm uma faixa branca, que se desenvolve ao longo das bochechas. Os machos exibem, por norma, uma pelagem que oscila entre o vermelho e o cor de laranja. As das fêmeas, em contrapartida, é cinzenta com umas nuances azuladas. As vocalizações que fazem são uma mistura de grunhidos, tosse e assobios.

Para além desta nova espécie, uma das 300 que vivem no Jardim Zoológico, não faltam girafas, tigres, elefantes, pinguins e golfinhos. O espaço amplo e ao ar livre faz deste santuário natural uma opção segura para desfrutar em família. O Vale dos Tigres, o Templo dos Primatas, a Encosta dos Felinos e a Tapada do Lince-Ibérico são pontos de passagem obrigatórios. O passeio de teleférico é outra das atrações imperdíveis.

4. Caça ao tesouro

Localizado nas imediações de Monsaraz, no Alentejo, São Lourenço do Barrocal é o local perfeito para uma evasão em família. Atividades para os mais pequenos é coisa que não falta na propriedade agrícola, um antigo território de caça com 780 hectares que, em tempos, pertenceu à Casa de Bragança. Em 2016, o atual proprietário, o empresário José António Uva abriu lá um luxuoso hotel rural que recupera as memórias de outros tempos.

Para além de brincarem na cozinha infantil ou numa tenda de circo, os mais novos têm à disposição jogos de tabuleiro, livros e filmes animados. Os mais aventureiros podem construir casas para pássaros, ir para a horta, caçar um tesouro, andar de bicicleta e passear a cavalo ou andar às cavalitas do burro Jerónimo pela propriedade. A construção de ninhos para pássaros é outra das propostas desenvolvidas para os mais pequenos.

5. Brincadeiras na areia

Fundado em 2010 pelo casal Chitra Stern e Roman Stern, o Martinhal Family Hotels & Resorts foi concebido a pensar nas necessidades das famílias modernas. No Martinhal Sagres Beach Family Resort, no Algarve, uma das unidades hoteleiras deste grupo empresarial, há opções para todos os gostos. Este luxuoso resort disponibiliza espaçosos quartos de hotel com varandas com vista sobre o mar e grandes casas de família com jardim.

Nos meses de calor, a escolha também é grande. Para além das cinco piscinas da unidade hoteleira, a praia do Martinhal, com um areal fino que convida a mergulhos e brincadeiras, localizada a meia dúzia de passos, é outra alternativa a considerar. Os mais novos têm ainda à disposição uma pista de bicicletas e a possibilidade de terem aulas de natação. Na receção do resort, é também possível reservar passeios para observação de golfinhos e viagens de barco.