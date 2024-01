Já tem planos de viagem para 2024? Selecionamos as melhores dicas da companhia aérea Emirates para que tenha uma experiência de voo agradável, sempre com o bem-estar em primeiro plano. Descubra a seguir:

1. Tire proveito da tecnologia

Viajar pode ser uma fonte de stress para alguns, no entanto, com a tecnologia enquanto ferramenta para um maior controlo sobre a viagem, tornou-se mais fácil do que nunca. Pode reservar e alterar voos; fazer o check-in online e escolher lugares; descarregar o cartão de embarque digital; receber notificações sobre o voo entre outras opções que variam conforme a companhia aérea.

2. Mantenha a bagagem de mão leve

Mesmo que a mala de porão não seja para si uma opção, não exagere no peso da sua bagagem de mão pois pode correr o risco de sofrer dores no pescoço ou nos ombros após a viagem. Ao colocar as malas nos compartimentos de bagagem superiores a bordo, opte por usar a técnica de dobrar os joelhos enquanto levanta a bagagem para proteger as costas.

3. Se disponíveis, assista a conteúdos de bem-estar

Se tiver televisão disponível no voo, pesquise por conteúdos de relaxamento na natureza, por exemplo. É que nos convidam a abrandar o ritmo. Veja ainda se não existem vídeos que explorem formas de viver ao máximo e de alcançar o seu potencial pessoal.

4. Não se esqueça de alongar

Viagem longa? Alongue pela seu bem-estar. De acordo com a Emirates, é benéfico para os passageiros fazerem exercícios simples no assento de poucas em poucas horas. Deste modo, a companhia recomenda exercícios como círculos com os pés, pressões nos joelhos, círculos com os ombros e alongamentos do pescoço. Estes pequenos exercícios, quando regulares, podem ajudar a circulação sanguínea e a mobilidade durante um voo longo.

5. Beba muita água

A hidratação é a chave para o conforto quando se voa e beber água antes, durante e depois de um voo é a melhor forma de cuidar do corpo enquanto viaja.

6. Reponha a hidratação da pele

Voar é a altura perfeita para tratar da sua pele com alguma hidratação extra. Se quiser levar produtos de beleza na bagagem de mão, o melhor será colocá-los em frascos de viagem reutilizáveis que pode comprar em perfumarias ou supermercados.

7. Adote técnicas de respiração para relaxar

Exercícios populares de respiração profunda como a “respiração em caixa”, em que se inspira durante 4 segundos, se mantém durante 4 segundos, se expira durante 4 segundos e se mantém durante 4 segundos, podem ajudar os passageiros a induzir um estado de relaxamento mais profundo. Quem viaja regularmente sabe que o ar em todos os aviões tem pouca humidade, o que, por vezes, pode provocar uma ligeira secura da pele, do nariz, da garganta ou dos olhos. Alguns viajantes frequentes recomendam a utilização de um spray nasal para hidratar as fossas nasais antes de voar, bem como gotas hidratantes para os olhos e a remoção de lentes de contacto para maior conforto.