José Maria da Fonseca

Fundada em 1834, a Casa Museu onde a José Maria da Fonseca nasceu permite conhecer de perto a essência de uma Família de Vinhos com quase 200 anos de história. A oferta no âmbito do enoturismo, além da visita à Casa Museu, contempla também uma experiência de degustação vínica e gastronómica, com os paladares e a essência do vinho que aqui se produz há quase dois séculos. As provas de vinhos variam entre três a seis néctares e as experiências enogastronómicas têm opção de diversos vinhos Tinto, Branco e Moscatel, devidamente acompanhados pela degustação de produtos regionais.

Rua José Augusto Coelho, 11, Azeitão.Tel. 212 198 940

Casa Ermelinda Freitas

Iniciada em 1920 por Deonilde Freitas e continuada mais tarde por Ermelinda Freitas, a Casa disponibiliza visitas às vinhas e às instalações, com a prova de 5 vinhos, acompanhada de produtos típicos da região.

Rua Manuel João Freitas Fernando Pó, Águas de Moura. Tel. 265 988 000

Bacalhôa Vinhos de Portugal

A sede da Quinta da Bacalhôa situa-se na Quinta da Bassaqueira, em Azeitão. Aqui podem ser visitadas coleções de arte, nomeadamente a “Out of Africa”, mostra dedicada à Rainha Ginga e a três maravilhas paisagísticas de Angola - as Pedras Negras de Pungo Andongo, a Fenda de Tundavala e as Quedas de Kalandula.

Outra mostra, “What a Wonderful World”, composta pelos metais e flores dos Anos Loucos da Art Nouveau e Art Deco; e ainda a coleção “O Azulejo Português do Século XVI ao Século XX”, que celebra a arte da azulejaria ao longo de mais de cinco séculos em Portugal.

A visita inclui os passos básicos de uma prova de vinho profissional. Da sala de provas, contempla-se o cenário tranquilo do Jardim Japonês, no qual está exposto parte do espólio do escultor Nizuma e a árvore Kaki, bisneta da única árvore sobrevivente à bomba de Nagasaki.

EN 10, Azeitão. Tel. 212 180 011

Quinta do Piloto

Inserida na Serra do Louro, a Quinta do Piloto em Palmela é atualmente liderada pela quarta geração da família Cardoso. Do vinho a granel, passou aos vinhos engarrafados que têm conquistado apreciadores e crítico. Para dar a conhecer a herança e a história da quinta, a família recuperou a Adega e propõe uma oferta enoturística, com vista panorâmica sobre Lisboa e Vale do Tejo.

A visita guiada permite revisitar os 40 anos de história da Quinta do Piloto e conhecer os 200 hectares de vinha, bem como os métodos tradicionais de vinificação. A visita inclui ainda a prova de vinhos e produtos regionais nos programas Piloto, Descobertas e Paladares.

Rua Helena Cardoso, Palmela. Tel. 212 333 030

Venâncio Costa Lima

Uma visita à Venâncio da Costa Lima, um dos maiores produtores da região, permite conhecer a história e os valores desta adega familiar. A casa e a adega foram renovadas por altura dos seus cem anos, em 2014, reforçando o perfil de enoturismo da empresa.

Durante a visita explicam-se os princípios da elaboração do vinho branco, tinto e do Moscatel de Setúbal – sobre o qual foi já reconhecido como produtor do Melhor Moscatel do Mundo. A visita termina com uma prova de vinhos na “Adega Velha”, onde estagiam as pipas de Moscatel de Setúbal, tendo ainda a opção de degustação de produtos regionais.

Rua Venâncio da Costa Lima, 139, Quinta do Anjo. Tel. 212 888 020

Adega de Palmela

Fundada em 1955, a Adega Cooperativa de Palmela iniciou a sua atividade com cerca de 50 associados, produzindo cerca de 1,5 milhões de litros de vinho. Atualmente conta com mais de 400 viticultores para uma produção estimada em 10 milhões de litros. Serve uma vasta região produtora de vinho, onde se incluem os concelhos de Setúbal e Palmela, recebendo aproximadamente 20% da produção total de ambos. Mais de 60% das uvas são provenientes de Palmela, sendo que a sua principal zona vinícola, estende-se pelas planícies arenosas deste concelho. A visita e prova de vinhos carece de reserva prévia.

Palmela Gare – Palmela. Tel. 212 337 020

Malo Tojo Estates

Implantada no sopé da Serra da Arrábida, no meio de 25 hectares de vinha, esta empresa faz conviver, lado a lado, a produção de vinhos de elevada qualidade e o ambiente para relaxar e para aprender sobre vinhos. Há uma forte aposta na proteção do meio ambiente, desde a criação de uma estação própria de tratamento de águas residuais baseada numa tecnologia não poluente, até à “produção integrada" na vinha, um método que a obriga a utilizar produtos de origem exclusivamente natural na sua manutenção. Os enoturistas podem visitar a adega, as vinhas e fazer provas.

Quinta de Catralvos, EN 379 – Azeitão. Tel. 212 197 610

Casa Agrícola Horácio Simões

Esta casa secular, inserida no Parque Natural da Arrábida, conta com a dedicação e paixão de três gerações da família Simões. Oferece um conjunto de programas de Enoturismo personalizados que vão desde cursos de iniciação à prova de vinhos, a visitas com provas de vinhos – Prova Simples, Prova Semielaborada e Prova Elaborada. As visitas podem ser complementadas com almoço ou jantar e ainda com passeios de barco no rio Sado.

Rua João de Deus, 10, Quinta do Anjo. Tel. 212 870 137

Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões

Fundada em 1958 para laborar a produção dos 830 hectares de vinhedos instalados pela antiga Junta de colonização interna nas herdades de Pegões, doadas ao Estado pelo benemérito José Rovisco Pais. Esta Adega apostou, no último decénio, num intenso programa de reequipamento e de restruturação tecnológica dos processos de vinificação, estágio e envelhecimento. No enoturismo é possível visitar à adega, fazer provas de vinho, comprar vinho e produtos regionais.

Rua Pereira das Caldas, 1 - Santo Isidro de Pegões. Tel. 265 898 860

Xavier Santana

Fundada em 1926 por Xavier Santana, a empresa permaneceu em seu nome próprio até à década de 1970, quando foi constituída numa sociedade familiar com a designação atual de Xavier Santana Sucessores. A atividade comercial da empresa centrou-se inicialmente na produção e comercialização de vinho em barril e na preparação de azeitonas na sua adega localizada na vila de Palmela.

Em 1990, a conjuntura de mercado proporcionou o investimento da empresa no engarrafamento dos vinhos como aposta na sua expansão a vários níveis, sustentada pela relação superior de qualidade preço dos seus produtos. Atualmente, a adega dispõe de uma ampla sala de visitas que proporciona a realização de provas de vinhos e eventos únicos.