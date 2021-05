Habilite-se a ganhar uma casa de brincar de madeira, no valor de 995 €, que vai fazer as delícias dos seus filhos

A marca portuguesa Love In A Box nasceu no início de 2020 para dar resposta aos novos desafios de distanciamento social que famílias e empresas passaram a enfrentar por causa da pandemia. Decidida a tornar o dia a dia de todos, particularmente dos pais e das crianças, mais animados e saudáveis, apostou no desenvolvimento e da produção de parques infantis completos ou em partes individuais, permitindo (re)criar espaços divertidos em casa, em escolas, em hotéis e até em espaços comerciais.

Da fábrica da empresa Nevermind, em Vila do Conde, saem agora chalés, casas como as que se construíam nas árvores, camas que parecem castelos e até elaborados parques temáticos, de uso interior ou exterior, ecológicos, modulares e fáceis de montar. A produção de brinquedos e de acessórios e de mobiliário original e divertido para quartos e escritórios e espaços de arrumação são outros produtos que a marca nortenha lançou no mercado, feitos à medida dos desejos e dos orçamentos de cada um.

No site da Love In A Box, existe uma área que permite a customização e a personalização do equipamento escolhido a partir de modelos predefinidos ou a partir de uma imagem que os interessados gostariam de desenvolver para a empresa produzir. O produto segue, depois, numa embalagem, com todas as instruções de montagem e manutenção. Pode também incluir um kit de pintura com as cores escolhidas pelo cliente. O material de eleição é a madeira, um produto natural, renovável e (muito) ecológico.

Temos uma casa de brincar de madeira da Love In A Box, modelo LH-02, no valor de 995 €, para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da marca, descobrir o slogan em inglês que a companhia adotou e enviar a resposta para o endereço de correio eletrónico passatempo.casa@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 20 de junho de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!