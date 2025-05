Num mundo mortal colonizado pelos deuses e governado pelos seus cruéis Descendentes, Diem Bellator anseia por escapar à vida insular da sua pobre aldeia. O súbito desaparecimento da mãe - e a descoberta de um perigoso segredo sobre o seu passado - oferece a Diem uma oportunidade inesperada de entrar no mundo sombrio da realeza dos Descendentes e desvendar a teia de mistérios que a mãe deixou para trás.

Com o belo e misterioso herdeiro do rei moribundo a vigiar todos os seus movimentos e uma aliança mortal implacável a recrutá-la para se juntar à guerra civil, Diem terá de navegar pelas regras subentendidas do amor, do poder e da política para salvar a sua família… e toda a Humanidade.

Desde criança, Penn Cole, autora da presente obra, enche montanhas de cadernos com mundos fantásticos, mulheres corajosas e romances cheios de drama. Depois de um desvio como artista, advogada e proprietária de uma pequena empresa, está encantada por ter finalmente realizado o sonho da sua vida: tornar-se escritora. A série A Maldição da Irmandade cativou milhares de leitores em todo o mundo.

