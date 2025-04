Estamos perante um livro encantador que promove atitudes carinhosas, confiança, autoestima e ajuda as crianças a falar sobre as suas emoções. Eu Gosto da Minha Família explora temas como o que é uma família, a vida quotidiana, dias especiais, partilha com irmãos, discussões e desentendimentos. Também leva os mais pequenos a perceberem como numa família todos cuidamos uns dos outros.

Trata-se de uma obra que se apresenta como “o ponto de partida ideal para discutir temas familiares”.

As ilustrações de Michael Buxton são peculiares e divertidas e foram projetadas para inspirar a imaginação das crianças.

