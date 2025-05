Georgia Stanton regressa à sua cidade natal após a morte da bisavó, uma famosa escritora de romances, que ela amava como uma mãe. Herdeira dos direitos autorais, será Georgia a decidir o futuro do manuscrito que ficou inacabado. Encarregado de terminar o texto estará Noah Harrison, um arrogante e atraente autor de bestsellers. Georgia odeia Noah desde o primeiro minuto, pelo que ele terá de conquistar a sua confiança… e, mais tarde, talvez o seu coração. Juntos, apercebem-se de que Scarlett estava a guardar a maior história de amor para o fim: a sua. Mas o que Georgia e Noah não suspeitam é de que esta história esconde um grande segredo que pode mudar tudo.

Rebecca Yarros é autora bestseller do New York Times e do USA Today. A sua família está nas forças armadas há duas gerações, pelo que Rebecca admira os heróis militares e tem a sorte de estar casada com um deles há mais de 20 anos. É mãe de seis filhos e vive no Colorado na companhia do seu buldogue inglês, das suas duas fchinchilas e da sua gata Artemis. Em 2019, Yarros fundou com o marido a organização sem fins lucrativos One October, dedicada a uma das suas paixões: ajudar as crianças no sistema de acolhimento e de adoção nos Estados Unidos.

