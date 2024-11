Para Noor Hibbert, autora do livro You Are a F*cking Success, "venderam-nos a mentira de que o sucesso chega sob a forma dos mais recentes artigos de marca, de um carro de luxo ou de uma mansão". Para a fundadora da empresa This Is Your Dream, "o sucesso não é nada disto: é um sentimento que cultivamos, não algo que possamos comprar. O sucesso é encontrar o caminho na vida que nos ilumina e nos dá sentido, é escolher ser a melhor versão de nós todos os dias".

Tal como Noor Hibbert revela neste livro, o único critério de sucesso deve ser aquele que criamos individualmente. O primeiro passo é a tomada de consciência e o esforço para deixar de viver na narrativa de que somos impotentes para transformar a nossa realidade. Em vez disso, precisamos de começar a desvendar de onde vieram as nossas histórias e como as reescrever rumo a um futuro mais brilhante.

