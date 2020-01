Lúcia Vicente nasceu em outubro de 1979, à beira da Ria Formosa, em Faro, no seio de uma família cheia de mulheres. Foi a primeira desse núcleo a concluir uma licenciatura. Cedo se questionou sobre o papel da mulher na sociedade e por que razão os livros de história (quase) nunca mencionavam mulheres. Em 1995, criou, com um grupo de amigos, o coletivo feminista Mulheres Unidas Pela Igualdade (MUPI) e dedicou-se ao ativismo feminista em adolescente.

Em 1997, ruma a Lisboa, onde se licencia em história e em história cultural e das mentalidades na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 10 anos depois, em 2007, Lúcia Vicente ingressa no mestrado de estudos de género no mesmo estabelecimento de ensino da capital, que nunca terminou por diferenças ideológicas e por causa de pensamentos históricos inultrapassáveis. Teimava em olhar a história das mulheres através dos olhos delas e não pela lente dos homens.

Em 2018, publicou o seu primeiro livro feminista para crianças, "Portuguesas com M grande", uma vez que os livros de princesas sempre lhe provocaram urticária. "Feminismo de A a ser", publicado pela editora Objectiva, é o seu segundo livro. Nele, contextualiza a história deste movimento, explica as suas reivindicações, dá a conhecer as suas personagens mais emblemáticas e aponta os seus momentos mais marcantes e os seus dados mais relevantes.

