Ganhe livros que falam dos homens que desaparecem depois de dizerem às mulheres que as amam

Nina Dean não está especialmente incomodada por estar solteira aos 30 anos. Tem o seu próprio apartamento, é uma escritora de culinária bem-sucedida e tem suficientes amigos para manter a agenda social cheia. No entanto, ao instalar uma aplicação móvel de encontros no seu telemóvel, o impossível acontece. Conhece o homem certo logo no primeiro encontro. As conversas são espirituosas e irónicas. Partilham um ódio por desporto, dançam juntos como dois loucos e criam um universo inteiro de piadas particulares.

A química entre os dois é inigualável. Mas não dura muito. De um momento para o outro, quando Max deixa de lhe responder, Nina é forçada a lidar com tudo o que tem tentado esquecer. Está, assim, dado o mote para "Estás aí?", o romance de estreia de Dolly Alderton, jornalista britânica com ascendência canadiana. Engraçado e dolorosamente relacionável, este livro, emocionante e divertido, está repleto de observações inteligentes sobre relacionamentos, família, memória e a maneira como vivemos hoje.

