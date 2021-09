Depois da mulher morrer, em 1994, o barão Bodo von Bruemmer, falecido em 2016 aos 105 anos, em Colares, no concelho de Sintra, onde está localizado o Casal Sta. Maria, que tem a vinha mais ocidental da Europa, decidiu plantar três milhares de rosas nos jardins da propriedade. Estas flores foram, em 2021, eternizadas no 3.000 Rosas, um vinho rosé leve e refrescante que homenageia o casal fundador da marca, imortalizando o seu amor eterno. Leve e elegante, apesar de menos gastronómico, surpreende pelo paladar.

Com notas frutadas, apresenta um aroma de pêssego que, à medida que vai sendo saboreado, evidencia notas exóticas e apontamentos de barrica. Fácil de beber e com baixo nível de álcool, é direcionado para um público mais jovem. Elaborado para ser harmonioso e empático, este rosé exibe um ténue tom salmão de aspeto brilhante, com um suave toque mineral, ligeiramente salino. Depois de vindimadas manualmente, as uvas foram enviadas para uma câmara de frio, evitando oxidações e extração de cor.

"Na adega, a seleção [foi feita] em tapete de escolha, [com um] ligeiro esmagamento do bago por método centrífugo, seguindo-se prensagem a frio. O mosto decantou cerca de 48 horas em cuba de inox, iniciando posteriormente a fermentação, metade em barricas novas e usadas de carvalho francês de 225 litros e de 500 litros e a outra metade em cuba de inox. Por fim, estagiou seis meses em borras finas com bâtonnage", revela a produtora vitivinícola. Produzido com Touriga Nacional, Pinot Noir e Syrah, custa 13,50 €.

Temos 10 garrafas de vinho rosé 3.000 Rosas do Casal Sta. Maria para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da marca, descobrir o nome de outro dos vinhos que integram a lista do top de vendas da empresa e enviar, de seguida, a resposta para o endereço de correio eletrónico passatempo.vinho@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, endereço de e-mail e idade. APENAS AS RESPOSTAS ENVIADAS POR MAIORES DE 18 ANOS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 19 de outubro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo, no entanto, qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!