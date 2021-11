Assume-se como a maior cadeia de ayurveda de luxo do mundo e foi fundada em maio de 2009 por Shiwantha Dias e Shalin Balasuriya, dois irmãos naturais do Sri Lanka. Presente em Portugal desde maio de 2020, a Spa Ceylon disponibiliza mais de 500 produtos de cuidados pessoais, cosmética, chás e fragrâncias de interior. Para além de apoiar o comércio justo e comunitário, esta marca 100% vegetariana também promove a colheita sustentável dos ingredientes que utiliza.

A conservação da vida selvagem, a prevenção da crueldade animal e a preservação do meio ambiente são, a par da proteção dos direitos humanos, outras das bandeiras da empresa, que está presente em quase uma centena de lojas e spas em países como a Austrália, a Rússia, a Coreia do Sul, a Suíça e os EUA. O calendário do Advento Floral Paradise Wellness & Beauty Advent Calendar é uma das muitas propostas da Spa Ceylon para esta quadra.

Entre os 25 produtos que integra, avaliados em 120 € e escondidos numa caixa elegante e misteriosa, incluem-se um sabonete de 50 gramas Neroli Jasmine, duas embalagens de 50 mililitros de creme de corpo Cardamom Rose, uma embalagem de 30 mililitros de condicionador Aloe Vera Watergrass, uma embalagem de 25 gramas de manteiga corporal Lemongrass Mandarin Virgin Coconut e uma embalagem de 30 mililitros de um óleo de banho e massagem.

Temos três calendários do Advento Floral Paradise Wellness & Beauty Advent Calendar, no valor de 95 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site nacional da marca, descobrir a percentagem de desconto que a marca faz em todas as primeiras compras online e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.calendarios@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 28 de novembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

