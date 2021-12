Ganhe caixas de vinhos que surpreendem pelo aroma e pelo sabor

Fundada em 1981 pelo enólogo Johnny Graham, a Churchill's é uma produtora portuguesa familiar de vinhos, produzindo apenas com castas autóctones da região do Douro. Atualmente, na quinta geração a fazer vinho no vale do Douro, foi a primeira casa britânica a ser estabelecida em mais de 50 anos. Hoje, do seu lodge em Vila Nova de Gaia à Quinta da Gricha, continua a ser um produtor independente, produzindo apenas 60.000 caixas de vinho por ano.

O compromisso em utilizar métodos tradicionais de mínima intervenção e uvas de alta qualidade para fazer excelentes vinho do Porto e do Douro está na essência de tudo o que esta produtora vitivinícola faz. Um dos exemplos é o Meio Queijo Tinto Reserva 2019, um néctar de cor violeta produzido a partir de uvas de letra A cultivadas nas vinhas que a empresa detém na região do Douro. Rico e exuberante no nariz, exala aromas de menta e especiarias.

Expressivo e intenso em boca, com notas de bagas silvestres e um longo e persistente final, foi envelhecido durante 12 meses em cascos de carvalho francês. Antes de ser engarrafado, foi colado e ligeiramente filtrado. A mistura de castas que lhe dá origem e personalidade inclui Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, que foram desengaçadas e esmagadas. A vinificação teve lugar em pequenas cubas de fermentação em aço inoxidável.

Meio Queijo Tinto 2019, outro dos lançamentos da marca, é um vinho redondo, macio e equilibrado em boca, com apelativas notas de fruta preta selvagem no final. No nariz, é intenso de especiarias, com toques de ameixas pretas e folhas de chá. Produzido com 40% de Touriga Nacional, 30% de Touriga Franca e 30% de Tinta Roriz, cerca de 20% estagiou 12 meses em barricas de carvalho francês usadas. O estágio dos restantes 80% foi feito em cubas de inox.

Meio Queijo Branco 2019, outro dos vinhos da Churchill's, com cor de limão pálido, foi produzido com uvas vindimadas nas vinhas altas que a empresa possui na sub-região do Cima Corgo. No nariz, é intenso, com aromas de manjericão e nuances de resina e de pimenta-branca. No palato, apresenta-se equilibrado e estruturado, com bom volume e uma refrescante acidez natural. Na sua composição leva 70% de Viosinho e 30% de Rabigato.

Temos 10 caixas compostas por uma garrafa de Meio Queijo Tinto Reserva 2019, uma garrafa de Meio Queijo Tinto 2019 e uma garrafa de Meio Queijo Branco 2019, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site internacional da Churchill's, descobrir o nome da quinta onde são produzidos alguns dos vinhos da empresa e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.vinhos@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, idade, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS ENVIADAS POR MAIORES DE 18 ANOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 25 de dezembro de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!