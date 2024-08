"Mess With Lancôme" é a nova iniciativa da Lancôme que convida todas as amantes de maquilhagem a libertar a sua criatividade e a brincar com as regras, promovendo a autoexpressão e a liberdade artística. Cocriada com os parceiros da marca, esta campanha apresenta uma série de looks que mostram até onde a irreverência pode chegar. Entre os rostos desta campanha encontram-se as Embaixadoras Globais Emma Chamberlain, Joy Sunday e Isabella Rossellini, juntamente com Nina Chuba, Maitreyi Ramakrishnan e Maan de Steenwinkel, e as amigas da marca Danielle Marcan, Lena Situation, Martina Cariddi, Ludovica Coscione e Bella Procida.

Através de uma série de vídeos, Joy Sunday expressa a sua criatividade com novos lábios cereja suculenta e olhos foscos, enquanto Isabella Rossellini encontra a sua liberdade em olhos esfumados imperfeitos e lábios vermelhos.

Começando com os looks oficiais da marca, a campanha será ampliada pelos parceiros e amigos de Lancôme, que incentivarão a comunidade a expressar a sua individualidade com os seus próprios looks.

Para acompanhar a campanha, Lancôme criou uma banda sonora que reflete a energia, a criatividade e a liberdade desta nova era. A música "Let’s Get Messy" encapsula o espírito da campanha.

Como forma de celebrar a nova campanha da Lancôme a marca está a oferecer um kit premium composto pelas seguintes referências:

1 Teint Idole Ultra Wear C.E Skin Transforming Highlighter cor 01

1 Teint Idole Ultra Wear C.E Skin Transforming Bronzer cor 03 Light Medium

2 Batom L’absolu Rouge Intimate – cor 220 e 320

2 Lip Idôle – cor 64 e 51

2 Lip Idôle Liner – cor 33 e 36

3 Idôle Tint – Cor 01, 06, 07

1 Máscara de pestanas Lash Idôle

1 Máscara de pestanas Hypnose Drama

1 Fixador Fix it Forget it

1 Fragrância - La Vie est Belle - EDP

