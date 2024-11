São uma homenagem à tradição gastronómica portuguesa e um reavivar das memórias culinárias que nos unem. Situados nos Wine&Books Hotels Lisboa e Porto, os restaurantes Tasca da Memória apresentam em cada prato uma história para ser contada num almoço em família ou num jantar entre amigos. Ali, celebra-se a alegria de saborear boa comida e bons vinhos.

A Tasca da Memória Porto captura a essa essência da cultura da Invicta num convite a reviver a tradição. Ali, celebra-se a verdadeira alma da gastronomia do país, combinando a sofisticação contemporânea com a autenticidade dos sabores tradicionais.

Mais a sul, na Tasca da Memória Lisboa, a carta reflete os encontros que a história traçou na cozinha da capital. A ementa combina os comeres tradicionais com a inevitável contemporaneidade, num ambiente trendy. Isto, num restaurante localizado num dos bairros históricos da capital, entre a Igreja da Memória e Belém.

