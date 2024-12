Estamos a oferecer dois calendários do advento de prestigiadas marcas de beleza

Chegado o mês de Natal multiplicam-se diferentes versões de calendários de advento, caixinhas de surpresas em contagem regressiva até à grande noite da família que, atualmente, assumem diferentes formas. A proposta que aqui trazemos é a de dois belíssimos calendários de advento assinados por prestigiadas marcas de cuidados de beleza: Lâncome e Yves Saint Laurent. Estas são duas verdadeiras joias, repletas de produtos de make up, skincare e perfumes. Dois calendários no valor de centenas de euros que prometem antecipar o Natal em dois lares portugueses.

No caso do Calendário de Advento de Lâncome, depois de revelados todos os segredos que encerra, a magia continua. Guarde o calendário do advento, retire todas as caixas e transforme-o na sua caixa de maquilhagem.

Já o Calendário de Advento de YSL convida-nos a abrir uma janela todos os dias e a passar a época mágica com novos produtos cosméticos. A embalagem é lindíssima e carregada de elegância.

Em cada um dos calendários de advento vai encontrar, entre muitas outras, as seguintes referências:

Lâncome Calendário de Advento (PVPR: 229,60 euros): La vie est belle eau de parfum 10ml; La vie est belle eau de parfum 30ml; L'absolu rouge drama matte lipstick 196 mini; L'absolu rouge drama matte lipstick 505 mini; Lash idôle mascara 2. 5ml; Tonique douceur tónico suavizante hidratante 50ml; Hypnôse mascara 2ml L'absolu rouge lipstick intimatte 299; Absolue the eye cream 5ml; Idôle eau de parfum 5ml; La vie est belle body lotion 50ml; Hypnôse eye palette 5 shades.

Yves Saint Laurent Calendário de Advento (PVPR: 319,30 euros): Yves Saint Laurent Loveshine Candy Glaze brilho labial hidratante 3.2 g; Yves Saint Laurent Loveshine Lipstick batom hidratante com brilho 3,2 g; Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture The Slim batom mate com efeito de pele 2,2 g; Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum 7,5 ml; Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum 7,5 ml; Yves Saint Laurent Top Secrets Instant Moisture Glow pré-base hidratante de maquilhagem 5 ml; Yves Saint Laurent Pure Shot Lines sérum antirrugas 7 ml; Yves Saint Laurent Or Rouge L´Huile óleo facial rejuvenescedor 7 ml; Yves Saint Laurent Pure Shot Eye Reboot sérum de olhos 5 ml.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos dois calendários do advento, um da Lâncome e outro da Yves Saint Laurent, que estamos a oferecer, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo. A primeira participação apurada recebe o calendário de advento da Lâncome, a segunda participação apurada recebe o calendário de advento da Yves Saint Laurent.

O passatempo termina a 12 de dezembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.