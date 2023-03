"Sonha em Grande, Meu Amor Pequenino" é um livro inspirador para tranquilizar as crianças e ajudá-las a crescer com confiança. A obra, assinada por Becky Davies e Dana Brow, também autoras do álbum "Gosto Mais de Ti do Que de Todas as Estrelas do Céu", trata de sonhos e de novos amanhãs, escrito em poema, com frases simples e inspiradoras: "O mundo pertence-te, meu amor pequenino. Tu podes fazer tudo".

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco livros "Sonha em Grande, Meu Amor Pequenino" (edição Jacarandá), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 29 de março, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.