A Satisfyer, marca líder global de bem-estar sexual, acaba de lançar a terceira geração do Satisfyer Pro 2 para garantir orgasmos mais intensos. A nova versão do conhecido sugador de clítoris, além de oferecer conectividade com a aplicação, está equipado com a nova tecnologia Liquid Air que vem adicionar a sensação de água pulsante ao seu momento de prazer.

O Satisfyer Pro 2 é um dos produtos de bem-estar sexual mais adquiridos a nível mundial e nesta terceira geração as utilizadoras não vão perder o prazer da tecnologia Air Pulse: o brinquedo combina os elementos do ar com a tecnologia Air Pulse e a sensação de água com a nova tecnologia Liquid Air. O novo Pro 2 Generation 3 é à prova de água (IPX7) e oferece onze níveis de intensidade das ondas de pressão e 12 níveis de vibração.

Disponível em 3 cores distintivas - vermelho, preto, e roxo - o novo Pro 2 apresenta um design refinado e matte, que encaixa perfeitamente no clitóris graças à sua forma ergonómica. O vibrador da Satisfyer é feito de um silicone 100% apropriado para a pele com um toque suave, tornando-o confortável na pele. Depois do clímax, a bateria é facilmente recarregável com o cabo USB incluído no produto.

Além disso, pode encontrar este produto em duas versões, com ou sem ligação Bluetooth que cria o acesso à aplicação gratuita Satisfyer Connect App.

