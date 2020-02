“Tudo o que as Servas usam é vermelho: a cor do sangue, que nos define”. As palavras de Defred, personagem nuclear “A História de Uma Serva” (Bertrand Editora), chegam-nos de um futuro indefinido, onde impera uma nova ordem social. Uma sociedade teocrática onde as mulheres para sobreviverem, têm de se deitar de costas e rezar para que o Comandante as engravide. Numa era de nascimentos em declínio, Defred e as outras Servas são valorizadas apenas se forem férteis.

Defred lembra-se dos anos antes de Gileade, em que era uma mulher independente, com um emprego, uma família e um nome seu. Agora, as suas memórias e a sua vontade são atos de rebelião contra o Comandante e a sua mulher.

A adaptação do clássico contemporâneo de Margaret Atwood, escrito há 15 anos, chega aos escaparates nacionais pela mão da artista Renée Nault, canadiana conhecida pelas suas vívidas e oníricas ilustrações em aguarela e tinta.

“A História de Uma Serva”, adaptado a premiada série televisiva, contará com a sequela nas livrarias nacionais em março próximo, com "Os Testamentos".

