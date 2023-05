Raquel caminha sem rumo pelas ruas de Ho Chi Minh, no Vietname, depois de deixar para trás Portugal e os tumultuosos acontecimentos dos últimos meses. Fazer amor de olhos vendados com um homem misterioso tornou-a refém de uma obsessão. Contudo, a maior traição acabou por vir do marido. Como é que ela conseguiu ser tão ingénua? Agora que o seu casamento chegou ao fim, é altura de seguir em frente. E Raquel não quer repetir os mesmos erros - quer despir-se de tudo o que a magoou, apagar-se e reacender-se com uma nova luz. Ainda sem saber bem como o fazer, só tem uma certeza: não vai envolver-se com ninguém. Até que aparece Salvador…

Lúcia Vaz Pedro é professora do ensino secundário de Português e Francês. Em 2021, publicou o romance Prova-me que rapidamente conquistou o interesse do público. Em 2021 e em 2022, participou como oradora no TEDx de Vila Nova de Gaia.

