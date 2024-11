O que têm em comum Rosa Mota, Assunção Esteves e Eva Vaz? Todas quebraram barreiras e foram pioneiras em áreas que, até então, estavam reservadas aos homens. Aqui temos a primeira vencedora de uma maratona feminina, a primeira (e única) mulher presidente da Assembleia da República e a nossa primeira piloto comercial.

Todos conhecemos a cantora Carolina Deslandes ou a atriz e apresentadora de televisão Catarina Furtado, mas saberemos que, além de serem reconhecidas nas suas profissões, usam a sua voz para fazer a diferença no mundo?

São as histórias destas e de outras mulheres portuguesas que os leitores encontram neste livro: umas quebraram barreiras, outras são profissionais de sucesso, outras lutam por um mundo melhor. Todas, de alguma forma, contribuem para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens.

Mónica Menezes, autora de Isso Não é Para Meninas foi atrás do seu sonho de infância: ser escritora. Primeiro, escreveu em jornais, revistas e programas de televisão. Depois, em 2011, escreveu o seu primeiro livro e, desde então, seguiram-se outros cinco. Agora, dá aulas de Escrita Criativa e Storytelling a pequenos e a crescidos.

