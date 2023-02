Ariol é um pequeno burro que usa óculos. Vive nos subúrbios da cidade com o pai e a mãe. O seu melhor amigo é um porco. Está apaixonado por uma linda bezerra da sua turma. O professor é um cão grandalhão e o professor de educação física é um enorme galo. Em suma, Ariol não é assim tão diferente de todos nós, parecido com qualquer outro pequeno rapaz, com a exceção que tem a pele azul, orelhas grandes e uns óculos enormes... Os seus sonhos e a sua personalidade tornam-no num herói muito querido e original.

