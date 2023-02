À Berlim de 2009 chegam duas estudantes, vindas de Nova Iorque. Zoe ainda sofre com a morte da sua melhor amiga, assassinada meses antes na Florida. Hailey é rica, obcecada por Lindsay Lohan e Britney Spears, e quer tornar-se um ícone pop, à maneira de Warhol. Juntas, as amigas arrendam o magnífico apartamento de Beatrice Becks, uma excêntrica autora de romances policiais. Porém, começam a acontecer coisas inexplicáveis no apartamento, e as duas amigas suspeitam de que Beatrice as está a espiar. Convencidas de que a senhoria está a usar as suas vidas como inspiração para o seu próximo thriller, decidem virar o jogo contra a própria. No entanto, perdem o controlo da história que estão a criar e a narrativa daquele “livro” resvala, em espiral, para um cenário muito obscuro...

