Na quinta dos avós, o Vasco conhece alguns animais que não se portam muito bem. No entanto, com palavras gentis e compreensão, o nosso pequeno herói ensina aos novos amigos o poder da bondade.

O livro A Bondade Torna-me Mais Forte, assinado por Elizabeth Cole, ensina às crianças a importância de ajudar e respeitar os outros, de aceitar a diversidade, assim como a importância da gratidão, da partilha, da cortesia e do amor pela Natureza.

Mãe de dois filhos, Elizabeth Cole tirou o seu mestrado em Psicologia, em 2008. A partir deste ano, a autora dedicou-se totalmente à investigação sobre a infância, entendendo as necessidades e também as verdadeiras emoções das crianças. Toda a sua experiência inspirou-a a escrever uma série de livros infantis.

Esta é uma história que ajuda os mais pequenos, entre outros objetivos, a expressar empatia, compaixão e gratidão, respeitar e ajudar os mais velhos e as pessoas mais necessitadas e valorizar a verdadeira amizade.

