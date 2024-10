É em Heartlake City que vamos encontrar as personagens de LEGO Friends. Uma cidade repleta de lugares que as crianças reconhecem da vida real – casas e locais de trabalho, escolas e os seus pontos favoritos para comer, serem criativas ou encontrarem-se para diversão. Aqui, as crianças podem encenar e explorar o mundo através dos seus próprios cenários diários, mistérios, desafios ou aventuras. Existem lojas, estábulos e clínicas veterinárias onde podem cuidar de todos os animais, a pista de corridas, desportos e atividades, casas de árvore de clubes secretos, artesanato e, claro – veículos incríveis para todas as missões ousadas.

Neste conjunto LEGO Friends Pequena Casa Móvel (41735) o desafio à brincadeira e criatividade situa-se em torno da Pequena Casa Móvel. Inclui carro, casa e fogueira e as personagens Leo, Liann, Paisley e os seus animais. As crianças podem abrir a casa para aceder a todas as suas divisões, podem usar o carro para rebocar a casa e ensaiar belas canções no interior de uma floresta.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco LEGO® Friends Pequena Casa Móvel (41735) que estamos a oferecer, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 28 de outubro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.