Há produtos que se ligam às nossas memórias. Limiano é um queijo genuíno, com elos na infância da maioria dos Portugueses, nos momentos de Família, de partilha, e de singulares rituais de corte e consumo. A marca nascida em 1959 evoluiu e abraçou a contemporaneidade. Hoje, contamos com queijos para saborearmos na correria do pequeno-almoço, no lanche mais prolongado, ou no convívio depois da refeição com o petisco.

Este verão, a marca apresenta uma edição limitada da sua Bola Limiano, com rótulos personalizáveis e colecionáveis. Uma bola que “rolou” de norte a sul do país nos últimos meses, de julho a agosto. A marca esteve presente no programa “Somos Portugal” da TVI percorrendo quatro localidades: Oliveira de Frades, Cantanhede, Castelo Branco e Pedras Salgadas.

Um queijo que, na sua imperfeição, nos conquista. A textura amanteigada torna-o difícil de cortar. Contudo, o sabor suave torna-o difícil de esquecer. Como sublinha a marca, é “perfeitamente imperfeito”.

Para melhor conhecer o rico mundo dos queijos, eis que lhe deixamos o artigo da autoria da nutricionista Diana Dinis.

