Lipikar Baume AP+M apazigua a pele imediatamente e reduz o prurido. Com eficácia antirressurgimento. Acresce que nutre a pele e restaura a barreira cutânea. É formulado para recém-nascidos, bebés, crianças e adultos com pele normal a muito seca, sensível e com tendência a eczema atópico ou alergias.

Por sua vez o Cicaplast Baume B5+ é um bálsamo apaziguante ultrarreparador para pele lesada ou fragilizada. Apresenta eficácia comprovada para 28 condições de pele, desde irritações diárias a pós-procedimentos. Testado mesmo após tatuagens e nas zonas íntimas. Revela-se adequado para toda a família: adultos, crianças, bebés. É indicado para pacientes em tratamento oncológico. Fórmula pró-massagem.

Hyalu B5 Sérum dermatológico anti-idade para rugas, perda de volume e elasticidade da pele sensível. Melhora o processo de reparação da pele e ajuda à sua renovação.

Finalmente, o Hyalu B5 Sérum de olhos corrige olheiras e preenche rugas. Apresenta uma fórmula com ingredientes ativos concentrados com eficácia máxima e tolerância garantida. É adequado para utilizadores de lentes de contacto. Sem perfume, é adequado para o contorno de olhos sensíveis.

