Sofisticados, charmosos, elegantes, na Small Portuguese Hotels cabem todos adjetivos que fazem de uma estadia numa unidade hoteleira um momento inesquecível. Contas feitas, são mais de 140 hotéis independentes em todo o território nacional (incluindo Madeira e Açores) que a Small Portuguese Hotels reúne na sua seleção. De hotéis de cinco estrelas, passando por casas de campo, quintas, apartamentos e villas.

PASSATEMPO

Estamos a oferecer três estadias de duas noites para duas pessoas nos seguintes alojamentos Small Portuguese Hotels, todos eles com componente SPA e bem-estar.

AlmaLusa Comporta Memmo Baleeira Herdade da Matinha

O voucher que constitui o prémio do passatempo inclui duas noites para duas pessoas numa das unidades hoteleiras indicadas no passatempo, a usufruir no prazo de um ano após a emissão do mesmo. O pequeno-almoço está incluído nesta oferta, nas unidades que o disponibilizam. Estão excluídos da oferta todos os serviços de SPA ou de bem-estar da unidade, bem como eventuais taxas municipais. A reserva da estadia deve ser efetuada previamente e está sujeita à disponibilidade do hotel, bem como aos termos e condições do passatempo.

Para se habilitar a ganhar um destes vouchers*, basta aceder ao site da Small Portuguese Hotels, subscrever a Newsletter. Tem, também, de responder acertadamente à pergunta que lhe deixamos.

O passatempo termina a 26 de abril, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e CC/BI. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.