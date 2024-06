​A nova Eau de Toilette Intense The Most Wanted de Azzaro eleva a experiência sensorial com uma composição repleta de contrastes. Inicia com a luminosidade fresca e picante dos Citrinos, Elemi e Cardamomo. O coração da fragrância é um convite à sedução com essências de Gerânio e Lavanda da Provença, que preparam o palco para um final cativante com notas de licor de Musgo e acordes amadeirados.

​Já o design do frasco reflete a essência da masculinidade moderna e elegante. Com uma superfície lisa de metal preto e tons fumados em degradê, evoca um mistério sedutor.