Depois de um ano de confinamentos, algoritmos, hashtags, zoom calls e aulas virtuais, o único triatlo mindful do mundo regressa a Lisboa para unir a comunidade e levar inspiração a todos os que procuram uma vida mais feliz, mais consciente e com propósito.

Nesta edição, o Wanderlust vai apresentar, pela primeira vez, trinta minutos de treino intervalado de alta intensidade e em grupo, como a primeira parte do triatlo, a que se seguirão duas horas de yoga e meditação, música ao vivo, e outras surpresas. Do alinhamento de prestigiados professores, irão passar pelo palco principal, Lea Perfetii e Tarik Van Prehn (Love Ashtanga Yoga), Inês Gaya (Gaya Talks) e Rute Caldeira (uma Dieta Espiritual), e os coachs da Move Hiit, Sara Veloso e Zé Maria.

Completado o triatlo mindful, ao longo do dia, os participantes podem ainda participar em variadas atividades pensadas para promover corpo e mente sãos. Desde talks e workshop, passando por atividades no relvado tais como Acroyoga, Aerial Yoga, Hoop Dancing, Slackline, e ainda uma visita gostosa ao Kula Market (mercado de alimentação saudável e de artesanato) e a uma zona de restauração.

"Estamos muito entusiasmados por esta ‘reunião’ com o público e com os professores e líderes do Wanderlust e por podermos voltar a proporcionar uma experiência transformadora. De uma forma leve, inclusiva e divertida, o Wanderlust introduz o yoga e a meditação e celebra a felicidade que se encontra nas coisas simples da vida. Meditar ao ar livre, com milhares de pessoas, tendo o rio Tejo como pano de fundo, é para todos uma experiência inesquecível, tanto para quem nunca praticou yoga ou meditação como para os mais experientes. É uma energia que não se explica, tem de ser vivida. E este ano será ainda mais especial porque significa voltarmos a poder estar juntos presencialmente”, refere em comunicado Nuno da Silva Carvalho, diretor da SOMA, empresa responsável pela organização do evento em Portugal.

Os bilhetes, cujos preços variam entre os 20 e os 30 euros, podem ser adquiridos online, na Ticket Line ou na Fnac.