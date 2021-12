A Astrologia do Ki é o tema da sessão online de dia 11 de dezembro, que recorre a uma tradição chinesa que se assemelha à numerologia, mas que lhe acrescenta a ligação com tudo o que nos envolve, com os ciclos da natureza e com o movimento do sol.

Desde há milénios que o povo chinês observa os céus e a terra e foi através dessa relação entre terra (yin) e céu (yang) que este povo compreendeu a existência de ciclos de nove anos que se repercutem na natureza e, consequentemente, no ser humano, formando nove perfis principais de indivíduos.

Com este conhecimento, cada participante pode avaliar se 2022 será um bom ano para viajar, namorar, casar, investir em negócios, ou simplesmente, serenar.

Para reequilibrar as energias do espaço em que vivemos, em alinhamento com as características dominantes do signo chinês que rege o próximo ano, realiza-se, a 14 de dezembro, o workshop presencial “A energia do Feng Shui para 2022 – o Ano do Tigre”.

Nesta sessão, vai aprender a elaborar o mapa da energia do Feng Shui da sua casa ou escritório, para aplicar e consultar ao longo do ano, reorganizando o espaço e ativando bons fluxos.

Nesta época de desafios, aprender estratégias que nos autonomizem na superação das adversidades pode ser uma grande ajuda. No dia 17 de dezembro, o Museu do Oriente partilha, num workshop presencial, a relevância da seleção de uma data segundo o calendários dos Dez Mil Anos e o Almanaque Tong Shu, demonstrando ser uma ferramenta bastante útil para quem quer planear as ações e projetos em articulação com a energia do tempo.

A organização do espaço e do tempo é um dos aspetos mais importantes para o desempenho e auto-realização individuais. Este workshop foca uma técnica milenar e de ampla aplicação pois, segundo o almanaque chinês Tong Shu, também chamado o “livro de tudo”, há dias mais prósperos e auspiciosos que outros.

Assim, organizar e planear os dias, semanas e meses é um desafio que se pode revelar profícuo pois, selecionar uma data positiva segundo o calendário solar chinês, é uma das formas de melhorar os resultados dos projetos.