“A energia do Feng Shui para 2022 – o Ano do Tigre” realiza-se no dia 29 de outubro (com repetição a 6 e 17 de novembro) e ensina a reequilibrar as energias do espaço em que vivemos, em alinhamento com as características dominantes do signo chinês que rege o próximo ano.

Nesta sessão, os participantes vão aprender a elaborar o mapa da energia do Feng Shui da sua casa ou escritório, para aplicar e consultar ao longo do ano, reorganizando o espaço e activando bons fluxos.

Organizar a casa para o Natal é a sugestão do workshop dedicado ao método KonMari, no dia 6 de novembro. Criado pela guru japonesa Marie Kondo, este método ensina a guardar apenas o que nos faz felizes e que a organização do nosso espaço pode ser um momento de autorreflexão que conduz a um acréscimo de bem-estar.

Método KonMari créditos: Museu do Oriente

Esta relação torna-se evidente se pensarmos que o ambiente que nos rodeia influencia a nossa felicidade e capacidade de tomar decisões. Durante a sessão é feita uma breve introdução a este método, seguindo-se a partilha de algumas regras básicas e sugestões práticas, para que as áreas da casa não se tornem apenas um acumular de objetos sem um propósito claro e, sobretudo, para que os participantes possam traçar um plano de acção que permita ter a casa mais leve, a tempo de viver, com intenção e menos preocupações, a quadra natalícia.

Com início a 13 de novembro, realiza-se um ciclo de workshops dedicados à arte tradicional japonesa do Temari (Te: mão + Mari: bola). Com uma história ancestral, estas bolas de mão japonesas começaram por ser confecionadas com um propósito muito especial, para brincadeiras de crianças, contudo, ao longo dos tempos, assumiram outros fins e significados.

Hoje, as Temari são ainda uma oferta de considerável importância no Japão, prova de grande amizade ou de amor maternal.

Em três workshops temáticos – nos dias 13 de novembro (Flores Bordadas), 11 de dezembro (De brinquedo a ornamento) e 8 de janeiro (Bolas de mão com desejos do coração) –, o Museu do Oriente propõe um olhar sobre a evolução desta arte e desafia à sua confeção, quem sabe, até para oferecer a alguém especial, para assinalar a entrada num novo ano e ciclo, repleto de bons auspícios.