A oficina de K-Beauty realiza-se no dia 26 de março, com repetição no dia 27, e partilha as 10 etapas da rotina coreana de cuidados de pele e as tendências da maquilhagem, incluindo uma demonstração ao vivo para desmistificar as complexidades da beleza coreana.

Já as coreografias da Dança K-Pop - termo que designa a música Pop coreana, um fenómeno cuja popularidade continua a crescer em todo o mundo -, são partilhadas num workshop que se realiza em quatro sessões, cada um dedicado a uma música diferente, nos dias 7, 9, 26 e 30 de abril.

créditos: Museu do Oriente

Os movimentos e as coreografias de K-Pop têm vindo a conquistar adeptos pela beleza da sua precisão e estilo singular. Nesta série de workshops, os participantes vão aprender exercícios de alongamento, controlo corporal e ritmo, seguidos de coreografias criadas com base nos mais recentes êxitos do K-Pop: “Eleven” (de IVE), “WA DA DA” (de Kep1er), “Money” (de Lisa) e “RUN2U” (de Stayc).