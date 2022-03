A 1.ª edição do Wellness Weekend "Tempo de Renovar", a realizar nos dias 26 e 27 de março, na Mata Nacional dos Sete Montes em Tomar, é organizada pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN), pelo Município de Tomar, em estreito contato com o apoio da Rede de Turismo e Bem Estar do Ribatejo Norte, que integra diversas entidades e empresas do sector do turismo.

Jorge Rodrigues, Coordenador da ADIRN, fez um breve enquadramento, referindo que “esta rede de contatos começou há cerca de dois anos, a partir de uma conversa informal, cuja a evolução culmina com o evento que agora apresentamos. Trata-se de uma rede de parceiros direcionada para o turismo de bem estar, dedicada a quem procura práticas saudáveis para aumentar, melhorar ou manter os seus estados de saúde física, mental, emocional, espiritual e energética sempre equilibrada e saudável”.

O foco do Wellness Weekend "Tempo de Renovar” é promover, não só o Ribatejo Norte em termos de turismo de excelência focando-se num nicho de mercado associado ao turismo de bem estar que tem vindo a ter cada vez mais solicitação, mas acima de tudo a promoção da saúde e o bem-estar, quer físico, emocional e espiritual do público em geral, disponibilizando uma oferta única de atividades terapêuticas e experiências saudáveis, visando a fomentação de novas formas de estar na vida.

O evento começa na sexta dia 25 de março, com a realização de um Círculo de Conversas - Tempo de Renovar (O Templo Interior), no Complexo Cultural da Levada de Tomar, estando já confirmada a presença de um diversificado leque de oradores: Luis Mota Figueira (Docente e Director do Departamento de Gestão Turística e Cultural - Instituto Politécnico de Tomar), Ana Pais (Instrutora ThetaHealing), Magda Borges (Formadora e Terapeuta de Alimentação Integrativa), Michele Silva (Terapeuta do Corpo).

Nos dias 26 e 27 de março, irão desenvolver-se várias atividades de diversas áreas ligadas às terapias holísticas, dinamizadas por mais de 20 terapeutas, sendo que será ainda realizado um Showcooking de alimentação saudável.

Dentro de um leque de atividades disponíveis no decorrer do evento destaca-se a Meditação Guiada com Guitarra Clássica, o Yoga, o Chi Kung, a Viagem Sonora com Taças Tibetanas, o Xamanismo, o Feng Chui, o ThetaHealing, o Banho Natureza Therapy e outras.

O evento visa também a promoção e divulgação de Produtores da região, com enfoque em produtos bio de cultivo sustentável, havendo para isso um espaço “Wellness Street & Food Market”, que conta com a presença de mais de 35 expositores que irão promover e comercializar os seus produtos alimentares biológicos, cosmética natural, artesanato sustentável, entre outras áreas e onde todos os participantes e visitantes poderão experimentar novos sabores focados na alimentação saudável.

Na 1ª edição do Wellness Weekend, as crianças não irão ficar de fora. Foi também desenvolvido um programa especial com atividades para os mais novos, dos 6 aos 12 anos, como Meditação, Yoga, Artes Criativas, Atelier de Cozinha, Construção de Terrários, entre outras.

Os bilhetes para o Wellness Weekend "Tempo de Renovar” encontram-se à venda no site www.wellnesscentroportugal.pt, na sede da ADIRN ou no local no dia do evento, podendo os interessados comprar bilhetes para um dia ou para os dois dias do evento, sendo que apenas é necessário bilhete para as atividades, o acesso ao Wellness Street & Food Market é livre.