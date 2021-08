Satisfaça a curiosidade dos mais novos e mostre-lhes quão belos são os jardins espalhados pelo nosso país. Proporcione aos mais pequenos momentos de descanso, longe das televisões, dos computadores e do mundo virtual que os impede de correr, brincar e respirar ar puro.

Nestes recantos, há fontes, zonas de merenda, lagos, grutas, árvores frondosas e vegetação viçosa. Vistas magníficas para as cidades e, a oportunidade de em alguns destes espaços viajar no tempo.

Conheça estes oito jardins que pode visitar: um por dia, em família, com uma sugestão extra!

Jardim Botânico do Porto

Um jardim envolto em história onde se pode aprender e conviver com uma infinidade de tipos de plantas. Ideal para passeios em família. Este Jardim Botânico encontra-se envolto em história. Inicialmente uma quinta, foi adquirida por João Henrique Andresen Júnior, que em 1895 a renova sendo então melhorados os seus famosos jardins - onde se mantém a ideia de colecionismo botânico - por ação de sua mulher, Joana Andresen. A poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen relembra, nas suas obras dirigidas à infância, esta quinta de seus avós.

Aproveite para visitar a exposição luminosa que está patente no jardim – “Magical Garden”.

Jardim do Paço Episcopal, Castelo Branco

O Jardim do Paço Episcopal em Castelo Branco é um bom exemplo do Barroco em Portugal, sobretudo no que diz respeito à estatuária: aos aspetos simbólicos e à disposição dos seus elementos. Presume-se que tenha sido o Bispo da Guarda, D. João de Mondonça, a encomendar e a orientar as obras do Jardim. Entre os canteiros do jardim, encontram-se estátuas de granito que simbolizam os Novíssimos do Homem, Quatro Virtudes Cardeais, as Três Virtudes Teologais, os Signos do Zodíaco, as Partes do Mundo, as Quatro Estações do Ano, o Fogo e a Caça. Noutro ponto, dispostos numa escadaria, estão representados os Apóstolos e os Reis de Portugal até D. José I.

Jardim da Cerca da Graça, Lisboa

Em plena zona histórica da Graça, este jardim conta com um enorme espaço verde e com uma vista deslumbrante sobre Lisboa. O jardim situa-se no interior da cerca do antigo convento da Graça, edifício atualmente ocupado pela Guarda Nacional Republicana, e resulta da requalificação de uma parte da cerca e respetiva abertura ao público. Possui três miradouros, um relvado central, um parque de merendas e um pomar. Está ainda dotado de um parque infantil com muitas diversões para os mais novos.

Jardim das Ondas, Lisboa

Visite o Jardim das Ondas, no Parque das Nações, em Lisboa e comece a desconfinar em segurança com os mais pequenos. Com uma área de cerca de oito mil metros quadrados, situada entre o Oceanário de Lisboa e o rio Tejo, localiza-se o Jardim mais emblemático do Parque das Nações: o Jardim das Ondas. A morfologia do terreno, modelada em rigorosas curvas de nível, é uma das obras de arte pública de Fernanda Fragateiro, inspirada no movimento das águas, simulando o ritmo do oceano e o movimento das pessoas.

Jardim Oriental: Bacalhôa Buddha Eden, Bombarral

Este jardim foi inspirado e desenhado para transmitir uma sensação de paz, harmonia e serenidade. Além destas estátuas, o jardim conta com budas, pagodes, guerreiros de terracota e outras obras de arte que convivem em harmonia com lagos e cascatas e com a flora e a fauna. Ao percorrer os caminhos serpentinosos descubra em cada curva um novo e inesperado tesouro. As exóticas carpas Koi estão presentes em todos os lagos adornados por cerejeiras e árvores japonesas, enquanto o exército imperial fica de guarda.

Jardim do Cerco, Mafra

O Jardim do Cerco, mesmo ao lado do Palácio Nacional de Mafra, é um local de paragem obrigatória para quem visita Mafra, mas também para os residentes. O jardim é uma obra iluminada, mantida com detalhe e minúcia para a população e visitantes. Espelhos de água, caminhos largos, árvores frondosas e uma nora centenária ainda em funcionamento são alguns dos atrativos deste jardim inspirado em Versalhes.

Jardim Botânico da Madeira, Funchal

O Jardim Botânico da Madeira cobre uma área de oito hectares e reúne mais de 2500 espécies de plantas. Além disso, as suas paisagens são surpreendentes. O jardim localiza-se na Quinta do Bom Sucesso, uma quinta datada de 1881 que pertenceu à família Reid. Este local foi, por isso, o parque privativo da família, mas hoje é aberto ao público. Numa área jardinada de, aproximadamente, cinco hectares vai poder encontrar uma elevada quantidade e diversidade de espécies vegetais originárias de várias partes do globo ecologicamente bem diferenciadas. Ao longo da visita, as plantas encontram-se identificadas com o nome científico, nome comum, família e local de origem e dispostas em várias coleções principais

Jardim Duque da Terceira, Açores

O Jardim Duque da Terceira, considerado um dos mais importantes dos Açores, jardim contém uma enorme variedade de flora, dispondo de espécies de todo o mundo. Construído com o objetivo de ser um jardim de aclimatização, conta com dezenas de espécies de todo o mundo. A grande variedade de espécies botânicas do jardim dispõe-se ao longo da encosta que conduz ao alto da Memória, admirável miradouro sobre a cidade.